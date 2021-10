Un Temps De Beaute CENTRE MÉDICA ESTHÉTIC (FORMATION)

La Beauté vous intéresse ? Vous désirez changer de Métier ? Une valeur ajoutée à votre carte de prestations ? Vous perfectionner ?

DES FORMATIONS A DISTANCE

DES FORMATIONS EN CENTRE : MONTPELLIER - GUADELOUPE - PARIS



et DES NOUVEAUTES ALLIANT L ALLIANCE DE LA TECHNOLOGIE AU SAVOIR ANCESTRAL ASIATIQUE



Des formations Métiers :

- DERMO EXPERT

- DERMO ARTIST

- EXPERT ANTI AGE

- BROW ARTIST

- LASH ARTIST



Des formations à la carte :



DERMOPIGMENTATION

CANDY LIPS

POWDERBROWS

MICROBLADING/MICROSHADING

BROWSHADING

DERMO ESTHETIQUE CORRECTIF

BLANCHIMENT DENTAIRE COSMETIQUE ET AMERICAIN

HYDRAFACIAL

PEELINGS PROFESSIONNELS ET COMBINES

DERMAPLANING

EXPERT ANTI AGE

MIRONEEDLING/BB LIPS

BB GLOW

PLASMA PEN

PHOTOMODULATION LEDS

RUSSIAN LIPS

EXTENSIONS DE CILS

LASH BOTOX

BROW LIFT

HENNE VEGETAL

EPILATION AU FIL

EYE DESIGNER

CREATEUR DU REGARD

MASCARA SEMI PEMANENT

RESTRUCTURATION DES SOURCILS



Pour booster vos performances, Un Temps de Beauté s'engage à :



Accompagnement

Accessibilité

Flexibilité

Efficacité



Notre intérêt, c'est votre réussite ! Nous sommes présents pour :



Cerner vos besoins

Vous former à des métiers qui recrutent

Faciliter votre insertion dans la vie active !

Vous aider à changer de métier

Vous aider à faire le bon choix de la formation

Maintenir vos connaissances dans un monde qui bouge.