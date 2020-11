Valentine BIZET

Ingénieure énergéticienne, spécialisée dans la thermique du bâtiment, diplômée de l'Université Bordeaux 1, option Mécanique Énergétique.



Attirée par une carrière dans le domaine de l'optimisation énergétique de l'habitat et du bâtiment en général, jai suivi des formations très poussées en thermique lors de mon DUT Génie Thermique et Energie mais aussi en Energie et Mécanique lors de ma licence et master à Bordeaux 1. Mes expériences professionnelles m'ont été très bénéfiques, autant intellectuellement qu'humainement, et m'ont permis d'accéder au poste d'expert en efficacité énergétique.



Mes compétences :

Diagnostic - audit énergétique

AMO technique et administratif

Organisation d'animations

Thermographie

Énergies Renouvelables

RT 2012



Dialogie

Perrenoud

Cap Renov

Clima-Win

ArchiWizard

Pleiades Comfie

Comsol Multiphysics

ProEngeneer

IDEAS TMG

AutoCAD

Sketchup

Microsoft Office