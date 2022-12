Valérie BURLION

Je m'appelle Valérie, j'ai un diplôme de secrétaire assistante médico-sociale obtenu, en 2011, par le biais du centre de formation ACTION FORMATION de st Quentin 02 au cours de laquelle j'ai pu effectuer des stages en entreprise qui m'ont permis d'acquérir de bonnes compétences dans le domaine.Je suis prête à effectuer une formation d'intégration ou à prendre un poste en CDD pour faire mes preuves en vue d'obtenir un CDI. 2013/2014 : J'ai récemment effectué une formation Projet Action Local, où j'ai pu effectuer divers stage en entreprise comme l'entreprise SINCOPLAS de Folembray ou j'étais agent de fabrication, chez VABEL à Chauny ou j'étais agent de conditionnement, ensuite chez Camille FOURNET à Tergnier ou j'étais agent de fabrication et enfin au Crédit Agricole de Marle ou j'étais Assistante commerciale bancaire.

Je voulais suivre une formation pour apprendre le métier d'agent de fabrication mais la médecine du travail et la MDPH m'ont invité à renoncer à ce projet.

Je suis très créatrice dans mon temps libre, j'effectue principalement de la gravure sur verre et diverses créations personnalisées.

J'ai une passion pour le travail informatique divers logiciels auxquels je m'adapte très vite.

Je suis ouverte pour diverses propositions d'emploi avec formation préalable.



Mes compétences :

autonome

dictaphone

Discrète

Excellente orthographe

Motivée

Sérieuse

Souriante & motivée