Valérie DUBOULOZ

De formation Sup de Co, spécialité logistique, j'ai travaillé près de 10 ans dans ce domaine en entrepôt tout d'abord notamment chez EURODISNEY puis en magasin chez Leroy Merlin ou à la Fnac.

C'est dans cette dernière enseigne qu'il m'a été donné de tâter du commerce et même du e-commerce avant que de devenir directrice de magasin chez Castorama.

J'ai créé en 2010 une première entreprise dans un des secteurs clé de la région où je vis, la plaisance, mais également dans une optique qui me tient à cœur, le développement durable.

Et j'ai décidé aujourd'hui de mettre toute cette expérience au service des autres en créant une entreprise de coach-conseil en entreprise.



Mes compétences :

Organisation du travail

Conseil

Ressources humaines

Gestion de projets

Relation client

Logistique

Management

Organisation

E-commerce

Gestion