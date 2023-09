Valérie EXPERT

Diplômée de l'ESC PAU, options marketing et distribution, en 93, j'ai ensuite fait un parcours RETAIL dans l'équipement de la maison.

J'ai occupé des postes de Directrice de Magasin chez Habitat puis de Responsable de Réseau franchisé et succursale chez Vibel (amènagement de chambres d'enfants).

J'ai aujourd'hui l'immense plaisir d'exercer une mission à la fois RETAIL et DEVELOPPEMENT pour le compte de la société Mobalpa en tant que Directrice Régionale France Ouest et Export Francophone.



