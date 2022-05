Valerie LE MEN

"Le désir est l'unique force motrice". Aristote

Forte de cet adage et dans le cadre d'une reconversion professionnelle, j'ai obtenu le Master 2 GRH que je souhaitais.

Depuis, les responsabilités occupées m'ont permis de mener à bien des missions dans différents domaines RH (recrutement, GEC, formation professionnelle); domaines que j'affectionne tout particulièrement. Je cherche actuellement un poste à responsabilité dans ces domaines. La nécessité de communiquer en langues étrangères dans le cadre de mes nouvelles attributions serait un véritable plus.

Mon profil vous intéresse. Echangeons.



Mes compétences :

Anglais et espagnol courant

Gestion des compétences et de la formation professionnelle

Recrutement et intégration

Accompagnement et communication RH

Droit social et du travail

Gestion de la paie et des rémunérations