Valérie NOËL

Ma passion pour la création d’entreprise est née dans l’enfance, où déjà j’observais ma grand-mère dans son épicerie…





Aujourd’hui ? Je suis consultante confirmée en entrepreneuriat et passionnée par l’accompagnement entrepreneurial.

Je facilite les projets de création ou de reprise d'entreprises en clarifiant les enjeux de l'entrepreneuriat dans des contextes de transition professionnelle. J'apporte également mon éclairage aux sociétés souhaitant fertiliser les talents entrepreneuriaux ou recruter de nouveaux partenaires.





Côté CONVICTIONS ? "Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va " selon Sénèque.

J'ai la conviction qu'un projet de création ou de reprise d’entreprise doit d’abord interroger le fondateur sur son parcours, ses motivations, ses compétences, ses critères de réussite ! Cette conviction m’a amenée à me doter d'outils : je suis habilitée Bilan de compétences et certifiée Test Wave (outil de mesure des motivations et des compétences comportementales).



Côté ACTIONS ? Ces dix dernières années, j'ai été amenée à :

- Animer une pépinière d’entreprises (recrutements des candidats, montage des dossiers, coordination d’intervenants extérieurs)

- Diagnostiquer des projets de création ou reprises d’entreprises

- Accompagner des projets en franchise

- Développer et pérenniser un réseau de partenaires

- Proposer et mettre en place un nouvel atelier collectif inspiré du Lean Canvas

- Utiliser le photolangage pour certains accompagnements

- Mettre en réseau certains créateurs ayant un intérêt à mutualiser leurs savoirs

- Coordonner le déploiement des accompagnements dans le cadre d’un PSE



MA PRESENCE SUR VIADEO ? Partager, découvrir, créer du lien, développer mon réseau professionnel



Plus d'infos et d'actu : https://fr.linkedin.com/in/valerienoel 



Au plaisir d'échanger avec vous ! Contact : valerie.noel@bpi-group.com



Mes compétences :

Créativité

Création d'entreprise

Fédérer

Partager

Lean Startup

Test

Lean canvas