Valerie SIMONNET

Je travaille depuis 1986 au sein de Vacances Bleues où j'ai occupé différents postes et fonctions.

arrivée comme stagiaire réception-animation pour 3 mois, je suis toujours là 26 ans plus tard.

j'ai été successivement réceptionniste, animatrice, guide puis responsable excursions sur différents hôtels de la Côte d'Azur.

après 10 ans dans divers établissements, j'ai intégré le TO de la société ce qui m'a permis d'assouvir ma passion des voyages et de la découverte d'autres cultures.

l'expérience acquise au cours de ces années et mon implication m'ont amenées à prendre plus de responsabilités dont le management de membres de l'équipe et d'avoir la fonction d'adjointe de la directrice du TO pour la partie commerciale.



Mes compétences :

Adaptabilité

Esprit d'initiative

Fiabilité

Initiative

Polivalence