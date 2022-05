Valérie TATÉOSSIAN

L'actualité :

Je travaille depuis 8 ans en free-lance comme auteur de doublage pour des sociétés basées à Bruxelles, Paris et Lille.

Mes langues de travail sont l'anglais et l'espagnol, vers le français. J'utilise cinq logiciels de doublage : E-rytmo, Syncode, Cappella, Synchronos et Mosaïc.

Je réalise également des sous-titrages, avec la même combinaison de langues.

Je suis membre de l'ATAA (Association des Traducteurs et Adaptateurs de l'Audiovisuel),



N'hésitez pas à me contacter via Viadeo pour tout projet d'adaptation!



Mon parcours professionnel :



J'ai eu en France et lors de mes séjours à l'étranger (Angleterre et Espagne), l'opportunité d'effectuer des travaux d'interprétation et de traduction :

- dans mon domaine de prédilection, le cinéma : interprétation lors de festivals et traduction d?articles et textes divers ;

- dans d'autres domaines, tels que la protection de l'environnement, le tourisme, les métiers de la céramique, les nouvelles technologies.

Mes compétences de traduction et interprétation ont été régulièrement mises à profit, lors de la mise en oeuvre de projets européens de formation à destination des jeunes.



Parallèlement à cette expérience dans le secteur de la traduction, j'ai travaillé comme enseignante, en France et à l'étranger :

- à l'étranger, pour bénéficier d'un emploi stable,

- en France, pour la même raison, puis par choix professionnel, à partir de 1996.



Dans le centre de formation professionnelle où j'ai travaillé pendant 15 ans, des responsabilités différentes m'ont été confiées :

- animation d'une équipe pédagogique puis coordination de plusieurs équipes

- conception et conduite de projets de formation

- participation au développement de l'entreprise.



En 2007/2008, je me suis formée aux techniques de doublage et sous-titrage d'oeuvres audiovisuelles à l'Université de Nice, afin de travailler dans cette spécialité de la traduction, comme adaptatrice.



Mes compétences :

Cinéma

Curiosité

Humour

Langues

poésie

Prospective

S'adapter

Swing

synthetiser

Veille