Valérie VINEZ

Un parcours professionnel d'une quinzaine d'années effectué principalement en entreprise dans le domaine de la Banque, du Capital Investissement, du Conseil et de l'Audit et au sein d'une SSII puis dans trois cabinets de Ressources Humaines.



Je cumule une expérience significative d'assistante de direction auprès des décideurs et des équipes au sein parfois d'entreprises du CAC 40.



Je suis aguerrie aux techniques d’assistanat classique ainsi qu’aux méthodes de travail, les divers cultures et environnements au sein desquels j’ai pu exercer et mettre en place des postes. J’ai à cœur d’assurer le rôle d’interface avec les autres services ou filiales ainsi qu’avec les interlocuteurs externes de haut niveau (actionnaires, banquiers, avocats, CAC, cabinet comptable et IRP…) , de veiller à la mise à jour aussi bien des outils de reporting que ceux qui permettent la « capitalisation » en terme de méthodologie et d’outils.



Mon expérience professionnelle variée et significative m'a permis de comprendre les enjeux en collaborant avec les « décideurs ». Mes prédispositions relationnelles et mon goût pour le travail d’équipe constituent également les pré-requis à une intégration rapidement opérationnelle.



En effet, pendant toute ma carrière, j’ai pu développer mes facultés d’adaptation, ma rigueur, mes capacités organisationnelles et mettre en œuvre ma réactivité et mon aptitude à travailler de façon autonome.



Je souhaiterais aujourd'hui intégrer une fonction d'assistanat de direction au sein d'une grosse ou petite entité en "one to one" aussi bien qu'auprès d'équipes.



Mes compétences :

Accompagnement

Bilan de compétences

Coaching

GPEC

Mobilité

Mobilité professionnelle

Ressources humaines

Assistanat de direction