Je suis actuellement en poste chez Gindre Composants en tant que technicienne QSE.



La sécurité et la qualité sont les mots d'ordre de mon métier.



Mes compétences :

Initiative et autonomie

Réactivité. Organisation

Maîtrise des outils informatiques

Esprit de synthèse et d'observation

Autonome et responsable

Animation / Formation

Audit

Anglais courant

Pack Office

Management Socio-Économiques

ISO 900X Standard

benchmarking

MapInfo

Blogging