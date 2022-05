Vanessa BLAZQUEZ

Après plus de dix années dans le monde du commerce ; plus précisément dans le domaine de la vente, j'ai décidé d'effectuer un bilan personnel et professionnel.

Cette démarche n'a pas été anodine...

En effet, il me paraît aujourd'hui évident de m'orienter vers le métier d'Assistante commerciale.



C'est pour cela que je vous soumets ma candidature car ce serait pour moi la possibilité de me diriger vers un emploi qui saura m'apporter un épanouissement tant intellectuel que relationnel et pour lequel mon enthousiasme et ma détermination seront des atouts indéniables aux diverses fonctions que ce métier suppose.



Dotée d'une aisance relationnelle, dynamique et motivée, j'apprécie particulièrement être à l'écoute du client.

Mes précédentes expériences, notamment de Manager, m'ont permis de démontrer une forte implication professionnelle au sein d'un environnement exigeant et réactif.

De plus, mes différentes missions m'ont permis de construire de solides compétences en matière de recrutement, de gestion administrative, d'encadrement d'équipe ainsi qu'une sérieuse capacité d'analyse et d'adaptation.



Notre collaboration serait, j'en suis persuadée, propice à la réalisation de projets ambitieux.

Espérant que ma candidature retienne votre attention, je me tiens à votre entière disposition afin de vous démontrer mes motivations ainsi que mes perspectives d'avenir au cours d'un entretien.







Mes compétences :

Management

Vente

Comptabilité

Economie d'entreprise

Economie générale

Gestion informatique

Merchandising

Recrutement

Internet