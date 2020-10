Mon énergie et un certain sens de l'initiative canalisé par le sens de l'organisation et de la rigueur m'ont permis d'assumer les missions qui m'ont été confiées, j'ai ainsi pu exercer ces activités avec une marge d'autonomie reconnue.

24 ans Place D'Armes Douai et 3 ans Place De Gaulle Lille



Mes compétences :

Dynamique rapide

Sens de l'organisation et des responsabilités

Accueil des clients

Gestion des stocks

Merchandising

Techniques de vente