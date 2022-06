Véronique MACÉ-CHAUVIN

Je suis convaincue que le développement d’une entreprise passe par l’équilibre de son dirigeant et sa capacité à prendre soin de lui et de ses équipes. Qu'il faut développer sa tranquillité intérieure pour déployer ses potentiels, sa créativité, et améliorer l’efficacité opérationnelle individuelle et la performance collective. Je vous accompagne en ce sens, selon une démarche innovante, qui conjugue des techniques de sophrologie appliquées au monde de l'entreprise et le processus de co-développement professionnel. Parmi les bénéfices des accompagnements que je propose : se ressourcer, prendre du recul, se reconnecter à l'essentiel / Etre bien avec soi pour mieux accompagner le changement / Identifier et construire des réponses stratégiques pour développer son entreprise / Développer une posture facilitant le déploiement auprès de ses équipes / Faciliter sa prise de décision, garder le juste, préserver le sens…



Mes compétences :

Sophrologie

Gestion du stress

Développement personnel