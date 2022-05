Vincent CHOPINEAU

Je suis actuellement Consultant solution SAP HR chez CGI (suite au rachat de LOGICA)



j'ai commencé dans la vie active par 1 an d'intérim, la plupart du temps dans les travaux publics en temps que manœuvre, puis durant 6 mois comme tapissier spécialisé dans l'événementiel.



Engagé dans l'armée de terre début 2004 au titre des Systèmes d'Informations et de Communication comme sous-officier, je rejoins l'Ecole Nationale des Sous-Officiers de l'Armée de terre à Saint Maixent l'école (79400) ou je suis la formation initiale des sous-officiers durant 9 mois. A l'issue je choisi d'être affecté à la Direction des Ressources Humaines de l'Armée de Terre (ex DPMAT) ayant eu vent du projet CONCERTO et du centre de compétence J2EE s'y trouvant.



Durant les 8 mois suivant je suis le cursus de spécialisation Réalisation des Systèmes d'Informations (RSI) à l'Ecole d'Application de Transmissions (ESAT) à Cesson-Sévigné (35510).



De retour à Paris j'intègre la section NTIC en charge du développement, des évolutions et du maintient en conditions des applications de gestion de ressources humaines de la direction. Pendant 3 ans j'ai œuvré au sein de cette section sur des processus RH tel que "Administrer", "Affecter", "Noter".



Avec la montée en puissance du développement sur le projet CONCERTO, j'intègre l'équipe de la société LOGICA (ex UNILOG) en charge des interface sur SAP/XI, avec pour mission de prendre en main l'outil en vue de pouvoir assurer les développement futurs, évolutions et le maintient en conditions des interfaces.

Fort de mon expérience au sein de la section NTIC, j'ai participé à l'intégration des applications de cette section au sein de l'ECC.

Depuis mi 2009 je participe à la mise en place du volet "Interface Solde" LOUVOIS pour CONCERTO V2.



De Mars 2012 à Janvier 2013 j’étais consultant chez LOGICA intégré au projet SOURCE SIRH du ministère de la défense et des anciens combattants, puis expert technique sur le projet de maintenance du SIRH de la Marine Nationale.

Depuis Janvier 2013 J'occupe le même poste au sein de CGI (suite au rachat de LOGICA).





Mes compétences :

J2EE Struts Hibernate

ABAP

ABAP OO

XSLT

SAP XI/PI

Xml et les Services Web

J2EE

XML

SAP HCM

Talend Open Studio