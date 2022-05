Vincent COLAS

J'ai plus de 10 ans d'expérience dans la communication interne (communication managériale, journal interne, Intranet, événementiel) et externe (relations presse, lobbying, animation de réseau, relations publiques) dans l'Industrie, la distribution spécialisée et l'économie sociale et solidaire.

J'aime la variété de ce métier et surtout aussi avoir une vision globale des événements tout en gardant un ancrage local pour la prise en compte des préoccupations du terrain.



Mes compétences :

Gestion de projet

Lobbying

Organisation

Communication