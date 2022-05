Vincent CREPET

Riche d’une expérience de plus de 20 ans dans les systèmes d’information, du poste de chef de projet à directeur informatique.

Mes compétences majeures s’articulent autour du management d’équipes, du pilotage des systèmes et un excellent sens de la communication.

Je suis convaincu par le fait que les systèmes d’informations sont un des leviers de performance de l’entreprise. Nous devons accompagner les directions générales dans leur plan de transformation et de progrès. La DSI doit-être un Business Partner.



Mes compétences :

Informatique

Management

Système d'Information

Synthèse

Gestion de projet