Vincent CRETON

Expert de la direction commerciale, du monde du vin des spiritueux et plus globalement de la distribution, j'ai acquis depuis 20 ans une expérience plus que significative dans le secteur de la distribution en développant avec succès des équipes commerciales, sites internet et comptes clés au national.



Mes principales compétences sont : l’élaboration et mise en place de stratégies commerciales et marketing, construction de marques, développement des ventes, animation et recrutement de tout type de distributeurs, chr hauts de gamme type étoilés, groupes de restauration, GMS mais aussi management, prospection et conquête de nouveaux marchés.

L’une de mes dernières expériences m'a également confirmé dans la compétence de gestion de centre de profit.

Mon expérience et les compétences acquises durant mon Mba au sein de l’Edhec sont également une vrai garantie.



Je suis à la recherche d’un poste me permettant de mettre en œuvre la totalité des compétences acquises durant mon parcours.



Si bien évidemment une direction générale me motive, je me destine également à une direction commerciale ou un poste de key account manager de grande envergure avec des enjeux stratégiques forts.



Ma personnalité me pousse à rechercher des postes avec du leadership sur d’autres fonctions transversales.

Je suis également très à l'aise dans un poste à forte implication opérationnelle terrain et déplacements auprès des équipes et des clients.



Le pilotage et la responsabilité de l’ensemble de l’activité me motive également beaucoup.



Mes compétences :

Commerce

Vin et spiritueux

Management

Direction commerciale

Chef des ventes

Gerant