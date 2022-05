Vincent DEBONNAIRE

Mon parcours professionnel s'articule autour d'une expérience à la fois opérationnelle et stratégique.

Cela m'a permis de réussir à différents niveaux de l'entreprise, dans des fonctions de gestion de centres de profit, de développement commercial au siège d'une direction générale, ou encore comme indépendant.



Toujours motivé par de nouveaux challenges, je développe actuellement un projet de services externalisés pour les PME et TPE du bâtiment.



Mes compétences :

Animation et gestion de réseau commerciaux

Gestion de centre de profit

Formation : élaboration de plan de formation

Management et animation d'équipe

Gestion

Vente

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Réseau