Vincent DELROEUX

- Supervision et coordination du Business Plan,du plan financier, du Budget, et des forecasts.

- Garant de la cohérence entre données comptables et de gestion.

- Réalisation des reportings périodiques pour le groupe.

- En charge du process d'investissement (Etudes de performance prévisionnelle, avis, circuit de validation, suivi de l'engagement budgétaire, suivi de la conformité des réalisations).

- Responsable de toute étude spécifique visant à évaluer les impacts financiers et la rentabilité de nouveaux projets

- Management direct d'une équipe de 4 collaborateurs, et animation fonctionnelle d'une dizaine de personnes.



Mes compétences :

Finance

Management

Contrôle de gestion