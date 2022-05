Vincent DELVA

Passionné par la technologie, je cherche continuellement à étoffer ma connaissance.

Convaincu que tout est possible grâce à la technique j'aime appréhender chaque nouvelle difficulté comme un défi.

D’un naturel jovial et positif, j’apprécie le travail en équipe surtout lorsque celui-ci permet d’aboutir à de meilleurs résultats, tant sur le plan personnel des collaborateurs que pour les objectifs de l’entreprise.

J’aspire aujourd’hui mettre à profil mes connaissances techniques pour me rapprocher plus de l’aspect management et humain.





Mes compétences :

Mécanique

Electrotechnique

Electronique

Développement informatique

Développement produit

Automatisme

Informatique industrielle