Vincent DERVILLE

J'ai 25 ans d'expériences Rh pour premiere partie dans l'industrie (Lafarge) et pour deuxième partie dans le retail/service (Ingram micro,Sephora,Redoute/Fnac/Surcouf/Kering,Mousquetaires),puis pour des cabinets de management de transition:

- dans des missions de développement Rh/mise en place de politiques et process Rh,création de Drh,

- de conduite de changement/réorganisation/(PSE,fusion/acquisition,vente,L1224-1,gestion des Irp.

j'ai une forte culture service/retail/clients,une bonne expérience des organisations multi-sites, et du reporting Anglo-Saxons.j'ai été Drh Europe chez Lafarge Seeds.



Mon objectif de Drh est de mettre en place la stratégie de l' entreprise au plan des organisations et effectifs et des ressources et compétences,pour réussir son projet.



Je tiens à votre disposition les coordonnées d' Alain Delgrande mon ex Président Surcouf/Fnac,

de Philippe Decressac et Pascale Rus mes ex Drh Fnac, Jose Aulotte mon ex Drh Lafarge et de Bruno Platel cabinet juridique Capstan pour controle de référence à votre convenance

Mes compétences :

Distribution

Services

Drh

Réorganisation

Conduite du changement

IRP

développement politiques Rh