Vincent DORLÉANS

Depuis 2016 CREA FAURECIA (Systèmes d’Intérieurs) : INGENIEUR OUTILS /METHODES CALCULS



Doctorat à mi-temps en partenariat avec le LAMIH.

Sujet de la thèse : Caractérisation et modélisation du comportement et de la rupture de thermoplastiques en conditions extrêmes (0 à 300s-1 de -30°c à 85°c)

L'autre mi-temps : activités ci-dessous



Depuis 2015 CREA FAURECIA (Systèmes d’Intérieurs) : INGENIEUR OUTILS /METHODES CALCULS



Responsable des méthodologies et standards calculs

Expertise calcul/Support projet

Préconisation de conception aux équipes étude/développement

Participation à des projets innovations



2012/2015 CREA FAURECIA (Systèmes d’Intérieurs) à Méru (60) : PILOTE CALCUL



Responsable des prestations calculs de structures sur planche de bord pour le projet Renault (XFA)

Création de plannings / Gestion de budgets et délivrables clients

Management à distance d’une équipe calcul basée à Pune (Inde)

Suivi des activités maillage et calcul / Interlocuteur du client pour les prestations calcul

Expertise sur les solutions techniques et matières choisies

Préconisation de conception aux équipes étude/développement

Participation à l’amélioration des méthodes de calcul

Implantation du code de calcul LS DYNA



2006/2012 CREA FAURECIA (Systèmes d’Intérieurs) à Méru (60) : INGENIEUR CALCUL CRASH



Calculs de crash sous PAMCRASH et HYPERWORKS.

ECE 21, Choc genou et déploiement airbag sur planche de bord

Choc latéral sur panneau de porte

Choc sur traverse (fusibilité Tib)

Préconisation de conception et calcul de validation

Corrélation calcul/essai : encadrement de stagiaire

Rédaction de nouvelles méthodologies de calculs

Participation au développement d’un nouveau centre de calcul à Pune (Inde) : formation sur place

Projets : Renault (B95, X98, X82) et FORD (C346,V362, V363)



2002/2006 Teuchos Exploitation (Groupe SAFRAN) à Elancourt.



Mission de 4 ans au CREA FAURECIA (Systèmes d’Intérieurs) à Méru (60)

Calculs de crash sous PAMCRASH et HYPERWORKS.

ECE 21 et choc genou sur planche de bord

Choc latéral sur panneau de porte

Calculs de vibration sous NASTRAN

Préconisation de conception

Recalage de modèles de crash par rapport aux essais physiques

Rédaction de manuels métiers pour Hyperworks

Projets : Renault (X74 phase II, W91), PSA (A7, B58, T7) et TATA (X1)



Mes compétences :

Crash

Hyperworks

PAM

Simulation

Simulation numérique