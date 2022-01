Vincent DUCHÊNE

De formation bac + 5, j’ai débuté en travaillant pendant quatre ans et demi dans des SSII au Luxembourg, notamment pour la Cour de Justice Européenne et le Parlement Européen où j'ai travaillé dans des domaines variés (analyse, développement java J2SE / PHP, optimisation de requêtes de base de données, XSL).



Cela fait presque 4 ans que je travaille chez Arféo Buroform, fabricant de mobilier de bureau à Château-Gontier. Dans une équipe de 3-4 personnes, j'étais chargé des développements web et tiers (java, ETL, VBA). Je suis également intervenu sur des ERP (AS400 et OpenERP).



En raison de la liquidation prochaine de mon entreprise, je cherche du travail dans la région, idéalement sur Laval, où j'habite actuellement.





Mes compétences :

SQL

Java Platform

Informatique

Linux

Personal Home Page

Joomla!

Java

ECLiPSe

MySQL

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

XML

Hibernate

HTML

XSLT

Visual Basic for Applications

UML/OMT

Spring Framework

Search Engine Optimisation

PostgreSQL

Oracle PL/SQL

Macromedia Dreamweaver

JavaScript

Java 2 Enterprise Edition

ETL

Cascading Style Sheets

Adobe Photoshop

shell scripting

back office

XSL-FO

XSL

XPath

Web Services

UNIX

TM1

Sonar

RTP

Prolog

PhpMyAdmin

PVCS

Oracletext

Oracle

NetBeans

Microsoft Visual C/C++

Java Swing

Java Servlets

Java Server Pages

Java RMI

Java 2 Micro Edition

Java 2

IBM AS400 Hardware

Communication

Altova > Altova XMLSpy

Active Directory