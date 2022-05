Vincent DUJARDIN

Depuis plus de 20 ans dans le service j'ai capitalisé un grand nombre de compétences fonctionnelles dans de nombreux secteurs:

-Supply-chain

-Référencement et gestion de l'offre

-Planification / gestion de production

-Prévisions de vente

-Maintenance

-Carte à puce / PKI

-Test et recette



Je souhaite idéalement apporter mes compétences auprès d'un client final, au travers d'un poste fonctionnel, au sein d'une maîtrise d'ouvrage ou autour des services tests et recette.



Mes compétences :

Test

Industrie

Conduite du changement

MOA

WMS

Gestion de projet

Distribution

ITIL

APS

Système d'information

ERP

Conseil

PRINCE 2 Practitioner

Recettage

Recette fonctionnelle

Prince2 Foundation & Practitioner