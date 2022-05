Vincent DURAND

Après plusieurs années passées à étudier l'oenologie et la viticulture en France (Bourgogne, Rhône et Loire) et à l'étranger (Suisse), j'ai créé une société proposant des cours de dégustation et des animations de soirées œnologiques pour les particuliers ainsi que les sociétés dans le cadre de séminaire d'entreprises.

Je réalise également de la formation pour le personnel de la restauration et les cavistes.

Passionné par la Dive bouteille depuis une décénnie maintenant, la convivialité est la marque de cette petite entreprise !

www.vigneetvin.com



Mes compétences :

Oenologie

Dégustation

Viticulture

Rugby

Cuisine