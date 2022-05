Vincent EUSTACHE

Originaire de la Meuse, les valeurs de la terre m'ont été transmises par mon entourage agricole. Cela signifit qu'il faut prendre soin de ses richesses, qu'elles soient matérielles ou intellectuelles et qu'il est nécessaire de les entretenir au quotidien si on souhaite en extraire des bonnes choses régulièrement.

Toujours positif avec l'envie de faire grandir mes collègues, je suis plutot de nature à écouter, puis expliquer, transmettre pour faire progresser. Travail et plaisir sont deux mots qui définissent mon quotidien.



Mes compétences :

Coordination

dynamique

Qualité

système qualité

Management

Gestion de projet

Amélioration continue