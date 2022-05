Gestion, Commerce, Direction Technique et Direction de Projet (projets stratégiques et innovants à composante IT)



Mes compétences :

Java EE

JQuery

Informatique

Oracle

SQL

PHP

Linux

JavaScript

E-commerce

Direction des systèmes d'information

Direction de projet

Réseaux informatiques & sécurité

Développement informatique

Architecture SI

Conseil

Commerce B2B