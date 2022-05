Vincent FERRAN

24 ans d'expérience dans la Banque à travers la maîtrise de la relation bancaire Entreprises



COMPETENCES :



MANAGEMENT

- Coaching d’équipes commerciales

- de la Relation Client dans un environnement de Services en BtoB

- du Changement lors des grandes transformations de l’entreprise



DEVELOPPEMENT

- Définition et Mise en place de la Politique Commerciale

- Sélectif auprès de clients PME-PMI ou Ht de Gamme

- Négociation et contrats complexes

- Animation des projets transversaux de l’entreprise et synergies avec les filiales du groupe et les grands prescripteurs,



PILOTAGE :

- De Centres de Profit,

- de l’Activité Commerciale, des Marges, des Résultats financiers,

- Mise en place des outils et Tableaux de bord de reporting



CONTROLE :

- Maîtrise des Risques financiers, de contreparties et opérationnels

- Mise en place et respect des procédures et réglementation



