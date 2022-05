Vincent FRANCOIS

Après 11 années de commerce terrain et relation clients, je suis depuis 2 ans, Responsable d'Equipe Commercial chez Stanley Security France.

Je m'assure de la bonne tenue de mon parc clients au travers des actions journalières des 8 commerciaux qui forment mon Equipe sur le Nord Pas De Calais.

Nous developpons des solutions de sécurité electroniques aux clients professionnels ( PME; PMI et industrie) tout en répondant aux normes en vigueurs ( certifications d'installations, déclarations préfectorales).

Stanley Security France est l’intégrateur référence pour la sécurité électronique des professionnels, des entreprises et des grands comptes. Grâce à notre méthode d’intégration unique, nous créons ensemble le système de protection optimisé qui sécurisera vos biens, vos collaborateurs et vos clients. Nous mettons au service de votre société toutes les solutions de sécurité électroniques les plus performantes du marché : télésurveillance, vidéoprotection, DATI (Dispositif d’Alerte du Travailleur Isolé), protection incendie et protection électronique d’articles.