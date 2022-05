Vincent François DRAPPIER

ENTHOUSIASTE & GUIDÉ PAR LE GOÛT DU CHALLENGE.



• Forte notion de service, orientée client avant tout ;

• Esprit flexible, multitâches et autonome dans la gestion des priorités ;

• Expérimenté dans la gestion de travaux multilingues et d’équipes pluriculturels.

• Animé par l’esprit d’équipe, orienté avant tout sur le partage des connaissances ;

• Capacité à apprendre sur le fil (fast learner) et à analyser rapidement des situations complexes ;



• DIRECTION DE PROJET

- Accompagnement de la phase d'émergence,

- Cadrage et conception,

- Pilotage des phases de mise en œuvre,

- Suivi des indicateurs,

- Animation des instances de gouvernance.



• ACCOMPAGNEMENT

- Favoriser une appropriation efficace des nouvelles pratiques et sécuriser l’adhésion des utilisateurs.

- Transformer la DSI dans son organisation, ses processus & ses outils.



ENVIRONNEMENT D'INTERVENTIONS

• Non sectorisé (industrie, luxe, média, audiovisuel, télécom…) ;

• Environnements à fortes contraintes réglementaires (pharma, industrie du tabac, nucléaire…)



Mes compétences :

Définition & mise en place de processus IT

Accompagnement du changement

Management d’équipes

Gestion & conduite de projets

Bonnes pratiques informatiques