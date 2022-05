Vincent FRANCOISE

Expert passionné et confirmé



19 années d'expérience capitalisées dans deux domaines de compétences :



1- La stratégie commerciale : vente, marketing, communication, gestion de centre de profit, importation, mission d'implantation, de direction et de développement de société, management stratégique (organisation systémique de société et process), marketing et politique commerciale, business plan.



2 - L'agencement d'intérieurs - sensibilité prémium design - Expertise, mise en valeur des espaces, architecture de la lumière. Histoire du design contemporain. Maitrise des volumes et des couleurs ainsi que des matieres - Gestion de chantiers-