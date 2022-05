Vincent GARNIER

MBA fellow au Collège des Ingénieurs de Paris, je conduis actuellement une mission de veille au sein d'un acteur majeur de l'industrie des médias.



Ingénieur en génie industriel et en recherche opérationnelle, je me suis notamment attelé, au sein du GERAD et du leader mondial HYDRO-QUEBEC, à la résolution de problèmes d'estimation de manteau neigeux (impact financier, sécuritaire et environnemental).



Mes intérêts se portent sur l'optimisation globale, la haute technologie et le "business development". Si vous pensez que je peux contribuer à votre croissance et vos profits, je vous invite à me contacter.



Mes compétences :

Project management

Strategy

Entrepreneurship