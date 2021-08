Vincent LE CASTREC

Responsable Qualité, Sécurité Environnement pour l'industrie manufacturière,

27 ans d'expérience en gestion de la qualité, certification ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001, EN9100.

Gestion des Non-conformités et réclamations clients, Audit interne et externe...

Personne Compétente en Radioprotection niveau 2, renouvelé jusqu'en 2022.

Management d'équipe sur plusieurs sites.

Anglais courant.



Mes compétences :

Audit

Certification ISO 9001

Équipement sous pression

Personne Compétente en Radioprotection

Certification ISO 14001 et 45001

Microsoft Excel

Microsoft Word

PC Hardware

EN 15267-2

ISO 80079-34

Norme EN136 pour les EPI

Sauveteur secouriste du travail