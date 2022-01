Vincent LEFEBVRE

Après être passé par la case Sup de Co et avec une spécialité marketing-Vente en poche, mon parcours professionnel a débuté il y a 20 ans en mutualité-assurance de personnes



Au fil de ces années, j'ai exercé mes talents dans des domaines très variés, soit en spécialiste soit de façon tranversale:



- Vente aux PME et Grands Comptes de solutions expertes de protection sociale des salariés,

- Définition de la Politique Commerciale et du Plan de Communication de l'entreprise.

- Management d'équipes commerciales,

- Conduite d'entreprise,

- Gestion du risque santé et Tarification des formules santé

- Prise en charge de projets divers:

* choix et mis en place de systèmes d'information: Progiciel métier et outils de Gestion de la relation Clients,

* création d'un site marchand et d'outils au choix d'une complémentaire santé pour les clients particuliers. développement d'outils de gestion de la relation avec l'adhérent

* développement de partenariats insitutionnels et sponsoring dans les milieux de la santé et du sport

* gestion de fusions mutualistes et conception / rédaction des documents juridiques : statuts, réglements mutualistes suite à la réforme du Code de la Mutualité.



Aujourd'hui, en poste dans une mutuelle professionnelle, que ce soit pour évoquer le passé, discuter de tout et de rien ou parce que je suis la personne qu'il vous faut indéniablement, je suis là au bout du clic !



@ bientôt



vincent



Mes compétences :

Vente

Conseil

Assurance

Développement commercial

Marketing

Management