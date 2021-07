Vincent PENET

Personnalité et comportement professionnel :



- Méthodique et efficace : a un grand sens de l'organisation. Il aime plannifier son travail et ses activités.



- Serein dans des situations difficiles et de stress, il reste maître de ses émotions.



- Plus rationnel qu'intuitif, il est en mesure de prendre des décisions impartiales en tenant compte des aspects objectifs d'une situation.



Motivations, aspirations et valeurs :



- Solidaire et volontaire : aspire à travailler en équipe et à faire partie d'un groupe.



- Doté d’un tempérament altruiste, c’est avec générosité qu'il s’engage à aider les autres.



- Plutôt humble et volontaire de nature, il sait respecter la hiérarchie en donnant le meilleur de lui-même au sein d’une équipe.



Mes compétences :

Bâtiment

Bureau d'études

Chargé d'affaire

Commercial

Conducteur de travaux

Menuiserie

Métreur

Technico commercial

Menuiserie aluminium