Virginie BÉDAT

Diplômée d'un Master à vocation Logistique à l'Université d'Amiens, j'ai intégré au cours de mon cursus les différents schémas de distribution et les besoins d'une entreprise ; au sein de VolksWagen Logistics j'ai mis en pratique pendant plus de trois ans ces acquis et les ai renforcés par une expérience unique au sein de la branche du transport de véhicules.

Approche usine, flux de distribution capillaire, analyse et remontée des chiffres, organisation de transports spéciaux avec délais impératifs pour tous les évènements des marques du groupe, j'ai acquis une parfaite connaissance des flux véhicules neufs et participé à ceux des véhicules immatriculés.

La réactivité indispensable à la recherche de solution pour toutes situations, le contact avec les transporteurs ainsi que partenaires pour la satisfaction client, le partage avec les marques pour l'information indispensable aux réalisations de chaque mois, tout cela, je le maîtrise.

Aujourd'hui je cherche à gérer d'autres flux et à étendre mon terrain d'action pour vous satisfaire, contactez-moi.



Mes compétences :

Transport

Logistique

Organisation

Affrètement