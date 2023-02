Virginie BOVE

Exerçant depuis plus de 10 ans mes compétences dans le domaine du digital, je mets mon expérience au profit des entreprises pour lesquelles je travaille, qu'il s'agisse de rédaction de contenus, de gestion éditoriale, de SEO, webmastering, community management, communication digitale et gestion de projet web.



De nature curieuse et polyvalente, jai exercé dans des secteurs d'activités variés : l'e-learning, l'e-commerce, le secteur économique & institutionnel, l'entertainment, l'événementiel, le tourisme et enfin le secteur bancaire.