Virginie ROGER

Mon expérience m'a permis de développer une forte sensibilité produit dans les secteurs textile et accessoires. Egalement passionnée de mode, j'ai acquis un savoir-faire dans ce domaine.

Cette expérience dans le secteur de la distribution, mon goût pour les chiffres, mon sens produit, constituent je pense, un atout me permettant de m’adapter aux objectifs d’une société tournée à l’international.

Tout au long de mon parcours j’ai été amenée à créer des collections, les accompagner et à suivre leurs ventes en fonction de l’évolution du marché et de la concurrence.

De plus, mes diverses expériences au sein des marchés layette, enfant, femme et hommes m'ont permis d’être garante des politiques d’achats et de l’offre mises en place, afin d’optimiser les achats en termes de coûts, qualité, délais de livraison avec un sourcing le mieux adapté aux objectifs de marge et de l’offre.

Aujourd’hui et après quelques années passées dans différentes structures, je souhaite être partie prenante d’une entreprise innovante, créative et tournée vers l’avenir.





Mes compétences :

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Merchandising

Lotus 1-2-3

Import/Export

IBM AS400 Hardware

Adobe Photoshop

Sourcing négociation

Développement produit

Analyse des ventes

Logistique : suivi de produit/Livraison

Gestion des collections

Développement clientèle

Achats