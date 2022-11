Multi-spécialiste des différents réseaux de distribution AXA France, je suis dorénavant mobilisée en Régions Nord Est et Sud Est, sur l'accompagnement en recrutement et le développement des Réseaux indépendants Prévoyance & Patrimoine, des Prévoyance & Patrimoine en Collectives , et des Agents Généraux d'Assurances.

j'ai démarré en 1996 dans la filière commerciale des assurances et ai évolué sur différents postes commerciaux, encadrement commercial et enfin recrutement. N'hésitez pas à me contacter ou consulter notre siteArray.





Virginie Romualdo

Consultant Ressources Humaines

Cabinet Interne Recutement

Direction Vente et Distribution - Région Nord Est

31 rue Arthur Rimbaud 21000 DIJON

virginie.romualdo@axa.fr

Tel. : 03 80 77 34 20