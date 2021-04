Dirigeant comptable et financier hautement qualifié avec une carrière progressive, en particulier dans la gestion des finances et des opérations, allant des organisations de plusieurs millions nouvellement formés à bien établies. Capacité démontrée en planification et analyse des affaires, en budgétisation, en gestion du P&L, en fusions et acquisitions et en relations avec les investisseurs. Connaissances et compétences approfondies dans la conceptualisation et la mise en œuvre de politiques et de procédures financières, y compris la gestion du fonds de roulement, les contrôles financiers internes, le financement de projets et l'établissement des coûts. Capacité avérée à améliorer les opérations, à impacter la croissance de l'entreprise et à maximiser les profits grâce à des contributions à la gestion financière, à la réduction des coûts et à l'amélioration de la productivité Aptitude à fournir un leadership et une direction dans l'amélioration continue des performances commerciales de manière durable et à développer une stratégie, une approche, un contenu et une structure. Possède d'excellentes compétences interpersonnelles et est capable de résoudre des problèmes multiples et complexes et de gérer l'équipe pour atteindre des performances optimales.