Wahid NAWABI

• Manager confirmé et consultant senior en Supply Chain ayant une contribution avéré dans le design, le déploiement et le management de Supply Chain offrant, par leur performance financière et opérationnelle, un avantage concurrentiel décisif et durable.



• Triple compétence (managériale, fonctionnelle et de gestion de projets globaux) permettant d’appréhender rapidement et de répondre efficacement aux enjeux stratégiques, dans leur triple dimension : processus métiers, organisation et outils/systèmes d’information.



• Action pleinement centrée sur le résultat, l’innovation, la culture du changement, le transfert des connaissances et le développement des compétences métiers.



• Riche expérience internationale, interculturelle et inter fonctionnelle, dans les domaines de production, distribution et SAV/gestion de garantie.





Mes compétences :

Organisation

SAV

BFR

PIC

Supply Chain

Transformation & optimisation