Wahid SAADAOUI

Consultant chez Deloitte Conseil - CFO Services depuis octobre 2011.

Première expérience transversale au sein d'une direction financière d'un groupe international: contrôle financier et contrôle de gestion opérationnel. Renforcé par expérience en banque d'investissement dans l'analyse des marchés capitaux actions.

Diplômé de l'EM Grenoble en 2010, formation dans le domaine de la finance d'entreprise.







Compétences linguistiques et informatiques :

Anglais : Courant (Score TOEIC : 915/990)

Allemand : Opérationnel

Excellente maîtrise: Pack Office, Datastream, Thomson One Banker, Access, Factiva, Quadratus, Lotus Notes. Bonne maîtrise: Bloomberg, SAP, BO, VBA, base de données Hyperion et HFM



Mes compétences :

Contrôle de gestion