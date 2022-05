Walid BEN JEDIDA

COMPETENCES COMMERCIALS :

Création d’un portefeuille, Organisation du travail, répartition des tâches, fidélisation, Prospection commerciale, télémarketing, technique de vente, négociation, vente de l’alimentaire . La maîtrise de l’informatique, prise de commande, régler les litiges, maitrise de SAP SD et MM.

AUTRES COMPETENCES :

Gestion administrative, SAV, gestion des stocks, manipulation de la base de données, Conception de projets d’agencements d’intérieur et de cuisines, vente de prévention des risques, financement et prestations de services.





Mes compétences :

Conseil

Commerce

Langues vivantes

Informatique

Internet

Gestion de projets

Ponctuel et dynamique

Autonome et responsable

rapidement d'assimilation et d'apprentissage