Walid EL ABED

De Formation de base Ingénieur en Informatique, j’ai commencé ma carrière en tant que développeur application dans le domaine des finances (spécialement pour les courtiers en Bourse ) et puis j’ai entamé une nouvelle expérience ne tant que manager d'équipe dans une multi nationale STMicroelectronics .



Actuellement, je vie une autre expérience plus enrichissante et ce qui répond mieux à mes envies, c’est de me mettre en place une petite entreprise familiale spécialisé dans la gestion de la relation clients, qui est TANITSHORE ( TaniTShore est un nom composé en deux parties : Tanit en faisant référence à déesse « Tanit » qui a été adopter par les romains après leurs victoire contre l'empire de Carthage , et Shore extrait du mot offshore.



TaniTShore comporte un e équipe jeune , compétente , motivé et réactif





TaniTShore est une plate-forme de service offshore basée à Sousse - Tunisie. Nous avons comme vocation d'accompagner nos clients et nos partenaires dans la gestion de leurs croissances avec un panel de services allant du Télé-marketing jusqu'au Business Process Outsourcing passant par la gestion distante de la relation client.



Mes compétences :

BPO

GESTION RELATION CLIENT

Microsoft CRM

Relation Client

Télémarketing