Xavier BANTREIL

Après avoir obtenu le diplôme d'ingénieur ENSCP en 2004, je me suis orienté vers la recherche fondamentale en effectuant un Master 2 de chimie fondamentale et appliquée à l'Université Pierre et Marie Curie Paris 06 (rang 11/35).

Un stage de Master 2 dans l'équipe du Pr. Giovanni Poli (UMR7611 dirigée par le Pr Max Malacria) m'a permis de mieux appréhender le métier de chercheur.

L'obtention d'une bourse ministérielle m'a ensuite permis de continuer dans cette voie en effectuant une thèse dans le groupe du Pr. Poli.

La thèse que j'effectue actuellement porte sur la synthèse d'analogue azoté de triquinanes via une séquence alkylation allylique pallado catalysée - réaction de Pauson Khand.

Le 19 novembre 2008, le grade de Docteur de l'Université Pierre et Marie Curie, spécialité Chimie Organique m'a été donné avec la mention très honorable.



Mes compétences :

Chimie organique