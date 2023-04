Xavier BESTEL

Systemes :

Unix :

Aix 4.2, 5.2, 5.3, 6.1, 7.1 et 7.2 (HMC)

Solaris 8, 9, 10 et 10.5 (SPARC, x86)



Linux :

CentOS

Debian

Red Hat

Ubuntu

Suse



Windows Serveurs :

2019/2016/2012(R2)/2008(R2)/2003(R2)/2000



Windows Clients :

10, 7, Vista, XP, 98/95, 3.11/3.1/3.0



Base de donnees :

Oracle (R) Entreprise Manager 10.2 (OEM)

Oracle SQL Developper 19.1.0.094

SQLplus

Mysql

Postgresql



Langages :

Php,Perl, Java, C++, C , SQL, PL/SQL

Quickbasic, Basic, Pascal

Assembleurs 68000, 6809, 6502



Applicatifs :

VMWare vCenter Server 6.7.0, 6.1.0, 5.0.0

Tomcat 8.0.21

Red Hat Satellite 6

Apache 2.4.6

CFT, Tuxedo



Progiciel :

Nuance AutoStore

Sage X3



Methodologie :

AGILE

LEAN IT

ITIL

PRINCE2



Formateur :

Unix,

Linux



Langues :

Anglais : Lu, ecrit, technique

Espagnol : Lu, ecrit



Bureautique :

Microsoft Word pour Microsoft 365 MSO Microsoft Office : 2016/2013/2010/2007/2003/2000

OpenOffice : 4.1.7



Outil collaboratif :

IBM Domino 9.0.1, 6.06, 5.05, 4.63

IBM Lotus Notes 9.0.0, 8.5.3



Outils de gestion :

SALT 2017.7.8 (Nitrogen)



Reseaux :

Active Directory

Apache

Dhcp

Dns

Nfs

Nis

Postfix

Vpn

Samba



Interpreteurs :

Sed

Sh

Ksh

Bash



Supervision :

Centron 2.8.15

Nagios® Core 4.1.1

Check MK Enterprise 1.5.0p23

Pnp4nagios 0.6.25

Nagvis 1.8.5

Cacti 0.8.8h



Editeur de code :

Visual Studio Code 1.68.0



Traitement de ligne :

Awk



Dossiers Techniques :

Dossier d'Architecture Technique (DAT)



Manuels :

Administration/Exploitation (MAE)

Exploitation (PTE)

Installation (PTI)

Fiches de consignes (FC)



Administration :

Gestion de parcs informatiques

Contrôle de securite des serveurs

Sauvegarde

Realisation de projet informatique

(de la creation à la recette)



Management :

Management d'equipe de projet lors de formation (20 personnes)



Communication :

Pedagogie

Gestion du stress



Outils :

EASY VISTA (ITSM WEHELP)

BMC REMEDY ITSM 7.9.0

IBM ITM 6.3.4, 6.2.3



En etude :

Applications DEVOPS :

- Docker,

- Ansible,

- Puppet,

- Jenkins,

- ELK.



Langage :

- Python.



DIPLOMES :



1995 : DCPI (Diplome de Chef de Projet Industriel), formation en alternance

1994 : BTS electronique (mention economie)

1992 : BAC electronique



FORMATIONS :



2022 :

SQL pour MySQL

2020 :

GIT : Mettre en oeuvre le controle de versions

2018 :

- DEVOPS Foundation

- ITIL Foundation v3

- Jenkins

- Azure

- Docker

- AGILE

- LEAN IT

- Formation securite

2017 :

- Gestion et animation d'une equipe

- Projets et Methodologies SI

- Gestion du planning et des ressources

- PRINCE2 Foundation

- DEVOPS Sensibilisation

2010 :

- CISCO (CCNA DISCOVERY)

2001 :

Java :

- Initiation

- Fonctions avancees

2001 :

Linux (Red Hat/Mandrake/Suse) :

- Initiation,

- Developpement,

- Administration Systeme,

- Administration Systeme Avancee,

- Administration Reseau.

2000 :

Unix (Aix 4.3, Solaris 5.8) :

- Initiation

- Developpement

- Administration Systeme

- Administration Systeme Avancee

- Administration Reseau.

1999 :

Domino et Lotus Notes :

- 5.05

- 4.63



CERTIFICATIONS :



DEVOPS: - DEVOPS Foundation

ITIL: - ITIL Foundation

CISCO : - CCNA DISCOVERY

Lotus

- CLI Developpement V5

- CLP Develeppement d'Application Domino V5

- CLP Developpement d'Application Principal Notes V4

- CLP Developpement d'Application Notes V4

- CLP Administration Notes V4