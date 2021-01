Xavier DE LANGAUTIER

De formation universitaire (Maitrise d'informatique à Toulouse

J'ai toujours travaillé dans des sociétés de service en informatique pour des missions très différentes:

de la banque à l’aéronautique en passant par le spatial me voici maintenant dans une société d'outsourcing dans les environs de Castres.



Ingénieur d’étude pendant une longue période, j'ai laissé le monde du développement pour me consacrer aux bases de données pendant 4 ans (admin Oracle V7,V8,V9).

Après une reconversion dans le consulting dans le monde ITIL et en gestion de projet ,

je reviens vers la technique en tant qu'expert sur différentes techniques de transformation de données (ETL) de programmation. Java, Html, javascript, VBA, Scripting SQL.

Maintenant grâce à U-Need, je mets toutes mes compétence au service de la cybersécurité, dans un premier temps dans la protection des fuites de données (DLP) et maintenant dans la détection des menaces en utilisant Splunk.



Mes compétences :

ITIL

Base de données

ETL

Transformation SI

ITIL Foundation V3

Developpement en PHP et JAVA

Devops

Splunk