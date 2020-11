Xavier STAL

Souhaitant conserver un lien avec le milieu professionnel, de nouvelles perspectives s’offrent à moi depuis le 1er juin et me permettent de mettre à disposition mon expérience et mes compétences au service de PME ou TPE pour des missions à durées déterminées ou en temps partiel puisque je bénéficie maintenant du statut de retraité.

Je veux aussi poursuivre mon investissement dans le milieu associatif.

Après une première expérience de président d’une association qui m’a apporté beaucoup de satisfactions et m’a permis de découvrir les exigences du management de ce type d’organisation, j’envisage de m’investir plus intensément dans des missions d’assistance pour les personnes en recherche d’emploi.



Mes compétences :

Manager

Négociation

Management commercial

Direction des ventes

Direction commerciale

Gestion administrative

Crédit Impôt Recherche

• Management, Négociation, Développement Commercia