Yakaya Christelle YESSE

MA FORMATION



- 2009 Formation "Ecriture journalistique" à l'EMI-CFD



- 2002 Maîtrise de Commerce et affaires internationales", Université Paris XII Créteil



- 2001 Maîtrise de Langues étrangères appliquées anglais-allemand

Paris III Sorbonne-Nouvelle



MES COMPETENCES CLES



- Rédaction d'articles pour la presse et le web : mode, beauté, arts de vivre. Portraits, interviews, reportages.



- Rewriting : réécriture et adaptation à la ligne éditoriale.



- Suivi de maquette, iconographie, chemin de fer.



- Web : animation de site, intégration et gestion de contenu, référencement éditorial.



- Communication : rédaction de dossiers de presse, communiqués internes, tenue des salons professionnels, suivi des conférences de presse.



- Traduction de supports divers.



Mes compétences :

Allemand

Anglais

Blog

Communication

Contenu editorial

Édition

Éditorial

Journalisme

Langues

Langues étrangères

Multimedia

Rédacteur

Rédaction